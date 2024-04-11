У Харкові відключення світла поза графіком: коли ситуація може стабілізуватися
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові та області.
«Наразі завдання №1 – це стабілізувати ситуацію з електропостачанням і в Харкові, і в населених пунктах області. Оскільки наразі діють аварійні відключення, і ті заявлені графіки для нашого населення наразі не дотримуються. Ми плануємо впродовж цього дня, можливо наступного, стабілізувати стан», – сказав Синєгубов.
Він також заявив, що в регіоні розглядатимуть питання щодо можливого розширення населених пунктів, звідки проведуть обов’язкову евакуацію, можливо у примусовий спосіб.
«Тому, що ворог не зупиняється, чинить терор наших цивільних людей», – пояснив Синєгубов.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, график, сінєгубов, світло, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові та області.".