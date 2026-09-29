Порывы ветра и до +20: какой будет погода в Харькове и области 30 сентября

В среду, 30 сентября, на Харьковщине — переменная облачность. В Харькове без осадков. По области ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов, днем — 17–19, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 6–11 градусов, днем — 15–20.

Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с, днем по области местами порывы до 15 – 20 м/с.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз на октябрь в Харьковской области. Средняя температура воздуха может составить 8,1 градуса. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в октябре также ожидается в пределах климатической нормы – 46 мм.