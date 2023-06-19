В ВСУ прогнозируют усиленную атаку «Шахедами» в ближайшее время

На данном этапе можем констатировать, что (беспилотников) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они ожидают обновления поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усиленная атака («Шахедами»).