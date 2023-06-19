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В ВСУ прогнозируют усиленную атаку «Шахедами» в ближайшее время

Происшествия 11:34   19.06.2023
Наталья Гуменюк
спикер ОК "Юг"
В ВСУ прогнозируют усиленную атаку «Шахедами» в ближайшее время Фото: скрин

На данном этапе можем констатировать, что (беспилотников) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они ожидают обновления поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усиленная атака («Шахедами»).

Автор: Наталья Гуменюк, спикер ОК "Юг"
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:34;

    • Корреспондент Наталья Гуменюк, спикер ОК "Юг" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данном этапе можем констатировать, что (беспилотников) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре-семь единиц. Это может быть…".