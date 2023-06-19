У ЗСУ прогнозують посилену атаку “Шахедами” найближчим часом
На даному етапі можемо констатувати, що (безпілотників) поменшало, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов’язано з тим, що вони очікують на оновлення постачання, і знову, буквально через кілька днів, буде посилена атака (“Шахедами”).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:34;
Кореспондент Наталія Гуменюк, речниця ОК "Південь" у цій статті розкриває тему новин про те, що "На даному етапі можемо констатувати, що (безпілотників) поменшало, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов’язано…".