У ЗСУ прогнозують посилену атаку “Шахедами” найближчим часом

На даному етапі можемо констатувати, що (безпілотників) поменшало, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов’язано з тим, що вони очікують на оновлення постачання, і знову, буквально через кілька днів, буде посилена атака (“Шахедами”).