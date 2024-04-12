На Харківщині знеструмлено 210 тис. абонентів – Укренерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
В НЕК «Укренерго» проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.
«З 06:25 на Харківщині застосовані аварійні відключення. Знеструмлено близько 210 тисяч споживачів», – повідомили в «Укренерго».
Енергетики закликають у вечірні години з 19:00 до 21:00 обмежити користування потужними енергоємними приладами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, обесточены, світло, укренерго, харківщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В НЕК «Укренерго» проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.".