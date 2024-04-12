На Харківщині знеструмлено 210 тис. абонентів – Укренерго

В НЕК «Укренерго» проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.

«З 06:25 на Харківщині застосовані аварійні відключення. Знеструмлено близько 210 тисяч споживачів», – повідомили в «Укренерго».

Енергетики закликають у вечірні години з 19:00 до 21:00 обмежити користування потужними енергоємними приладами.

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