Тысячу кустов роз высадили в харьковском экопарке (видео)
В экопарке под Харьковом работники вместе с посетителями высадили тысячу кустов роз.
«Наши маленькие посетители тоже не остались стоять в стороне, а с радостью помогали родителям. Общее дело всем нам подарило хорошее настроение, положительные эмоции и море новых впечатлений. Теперь здесь вы сможете увидеть алые, нежно-розовые, оранжевые и белые цветы. Совсем скоро наши розы расцветут и порадуют всех посетителей своей красотой», — отметили в пресс-службе экопарка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: высадили, кусты, посетители, розы, Харьков, цветы, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом работники вместе с посетителями высадили тысячу кустов роз.".