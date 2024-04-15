Тысячу кустов роз высадили в харьковском экопарке (видео)

В экопарке под Харьковом работники вместе с посетителями высадили тысячу кустов роз.

«Наши маленькие посетители тоже не остались стоять в стороне, а с радостью помогали родителям. Общее дело всем нам подарило хорошее настроение, положительные эмоции и море новых впечатлений. Теперь здесь вы сможете увидеть алые, нежно-розовые, оранжевые и белые цветы. Совсем скоро наши розы расцветут и порадуют всех посетителей своей красотой», — отметили в пресс-службе экопарка.