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Первые тюльпаны зацвели в парке Харькова (фото)

Общество 22:49   13.04.2024
Оксана Якушко
Первые тюльпаны зацвели в парке Харькова (фото) тюльпан Фото: Центральный парк

Первые тюльпаны этого года расцвели в Центральном парке.

Об этом сообщила пресс-служба парка.

Тюльпаны Фото: Центральный парк
Тюльпаны Фото: Центральный парк
тюльпан Фото: Центральный парк
Тюльпан Фото: Центральный парк

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Автор: Оксана Якушко
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Первые тюльпаны зацвели в парке Харькова (фото)
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 22:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые тюльпаны этого года расцвели в Центральном парке.".