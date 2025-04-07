Краснокнижные тюльпаны заметили в парках Харькова — фото
Харьковские коммунальщики показали, каким редким цветком могут полюбоваться горожане.
«Этот хрупкий, нежный цветок – тюльпан дубравный. Это многолетнее растение с ярко-желтыми лепестками является настоящим украшением весенней флоры. Сейчас этот цветок очень редкий и занесен в Красную книгу Украины. Потому приятно видеть эту красоту в парках и скверах Харькова. Более того, ежегодно их количество увеличивается», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
Коммунальщики подчеркнули, что эти цветы очень уязвимы и нуждаются в особой охране. Срыв тюльпанов или разрушение мест их роста может привести к окончательному исчезновению.
«Поэтому давайте вместе оберегать это замечательное растение, любоваться его красотой, не причиняя вреда», — призвали в КП.
Напомним, в Центральном парке Харькова начался сезон цветения. В пресс-службе сообщали, что цветут форзиции, анемоны, голливусы. Наливались и бутоны магнолий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, новости Харькова, парк, СКП "Харьковзеленстрой", тюльпан;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики показали, каким редким цветком могут полюбоваться горожане.".