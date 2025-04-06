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Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать

Общество 14:42   06.04.2025
Виктория Яковенко
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: в регионе появились главные вредители сельскохозяйственных культур – жуки серого почечного долгоносика.

«На протяжении последней недели в насаждениях яблони Богодуховского и Лозовского районов отмечается начало выхода жуков серого почечного долгоносика по численности 2,5-3 экземпляра на дерево и заселению 19-30% деревьев», — говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют: если погода будет способствовать, то уже в течение одной-двух недель может быть массовое расселение этих вредителей в плодовых насаждениях области.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют при распускании почек постоянно обследовать плодовые деревья на наличие этих жуков.

«В случае установления превышения экономических порогов вредности (серого почечного долгоносика – 20-30, яблочного цветкоида и букарки – 30-40, казарки – 7-8 жуков на дерево при встряхивании) необходимо провести соответствующие защитные мероприятия с использованием разрешенных инсектицидов, строго соблюдая регламенты их применения», — подчеркнули специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: в регионе появились главные вредители сельскохозяйственных культур.".