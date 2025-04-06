Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: в регионе появились главные вредители сельскохозяйственных культур – жуки серого почечного долгоносика.

«На протяжении последней недели в насаждениях яблони Богодуховского и Лозовского районов отмечается начало выхода жуков серого почечного долгоносика по численности 2,5-3 экземпляра на дерево и заселению 19-30% деревьев», — говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют: если погода будет способствовать, то уже в течение одной-двух недель может быть массовое расселение этих вредителей в плодовых насаждениях области.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют при распускании почек постоянно обследовать плодовые деревья на наличие этих жуков.

«В случае установления превышения экономических порогов вредности (серого почечного долгоносика – 20-30, яблочного цветкоида и букарки – 30-40, казарки – 7-8 жуков на дерево при встряхивании) необходимо провести соответствующие защитные мероприятия с использованием разрешенных инсектицидов, строго соблюдая регламенты их применения», — подчеркнули специалисты.