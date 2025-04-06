Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: в регионе появились главные вредители сельскохозяйственных культур – жуки серого почечного долгоносика.
«На протяжении последней недели в насаждениях яблони Богодуховского и Лозовского районов отмечается начало выхода жуков серого почечного долгоносика по численности 2,5-3 экземпляра на дерево и заселению 19-30% деревьев», — говорится в сообщении.
Специалисты прогнозируют: если погода будет способствовать, то уже в течение одной-двух недель может быть массовое расселение этих вредителей в плодовых насаждениях области.
В Госпродпотребслужбе рекомендуют при распускании почек постоянно обследовать плодовые деревья на наличие этих жуков.
«В случае установления превышения экономических порогов вредности (серого почечного долгоносика – 20-30, яблочного цветкоида и букарки – 30-40, казарки – 7-8 жуков на дерево при встряхивании) необходимо провести соответствующие защитные мероприятия с использованием разрешенных инсектицидов, строго соблюдая регламенты их применения», — подчеркнули специалисты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпродпотребслужба, деревья, жуки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: в регионе появились главные вредители сельскохозяйственных культур.".