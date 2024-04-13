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Перші тюльпани зацвіли в парку Харкова (фото)

Суспільство 22:49   13.04.2024
Оксана Якушко
Перші тюльпани зацвіли в парку Харкова (фото) Фото: Центральный парк

Перші цьогорічні тюльпани розквітли у Центральному парку.

Про це повідомила пресслужба парку.

Тюльпани Фото: Центральний парк
Тюльпани Фото: Центральний парк
тюльпан Фото: Центральний парк
Тюльпан Фото: Центральний парк

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 22:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші цьогорічні тюльпани розквітли у Центральному парку.".