У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)

У Харкові почали висаджувати перші квіти, повідомили у міськраді.

Сьогодні озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» прикрашали квітники на Каскаді. Вони висадили 4,5 тис. віол у кольорах державного прапора.

Наступними стануть клумби біля пам’ятника Т. Г. Шевченку та Дзеркального струменя.