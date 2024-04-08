Live
  • Пн 08.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 38.84
  • EUR 42.09

У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)

Суспільство 18:02   08.04.2024
Оксана Якушко

У Харкові почали висаджувати перші квіти, повідомили у міськраді. 

Сьогодні озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» прикрашали квітники на Каскаді. Вони висадили 4,5 тис. віол у кольорах державного прапора.

Наступними стануть клумби біля пам’ятника Т. Г. Шевченку та Дзеркального струменя.

Читайте також: Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Синєгубов прокоментував статтю The Economist про цілі РФ щодо Харкова
Синєгубов прокоментував статтю The Economist про цілі РФ щодо Харкова
08.04.2024, 18:47
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови
Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови
08.04.2024, 18:17
Головні новини Харкова 8 квітня: Харківобленерго – про графіки, обстріли
Головні новини Харкова 8 квітня: Харківобленерго – про графіки, обстріли
08.04.2024, 15:57
У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)
У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)
08.04.2024, 18:02
Чому в Харкові світло вимикають не за графіком – пояснення енергетиків
Чому в Харкові світло вимикають не за графіком – пояснення енергетиків
08.04.2024, 16:43

Новини за темою:

18:17
Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови
18:02
У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)
16:43
Чому в Харкові світло вимикають не за графіком – пояснення енергетиків
15:54
Про можливість зміцнити ППО на Харківщині говорив Зеленський на Ставці
15:30
Робила «інвалідами» за 200 тис. грн: медсестру в Харкові піймали «на гарячому»

Ви читали новину: «У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові почали висаджувати перші квіти, повідомили у міськраді. ".