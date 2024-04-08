У кольорах державного прапора. Перші квіти висаджують у центрі Харкова (фото)
У Харкові почали висаджувати перші квіти, повідомили у міськраді.
Сьогодні озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» прикрашали квітники на Каскаді. Вони висадили 4,5 тис. віол у кольорах державного прапора.
Наступними стануть клумби біля пам’ятника Т. Г. Шевченку та Дзеркального струменя.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Харків, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 18:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові почали висаджувати перші квіти, повідомили у міськраді. ".