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Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)

Суспільство 17:48   04.04.2024
Оксана Якушко

Білі квіти магнолії розкрилися на кущах і деревах у центрі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.

«Тепер можна із впевненістю сказати, що сезон цвітіння магнолії у Центральному парку розпочався! Коли приїдете милуватися квітами – не забувайте слідкувати за сигналами повітряної тривоги», – нагадала пресслужба парку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Білі квіти магнолії розкрилися на кущах і деревах у центрі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.".