Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)

Білі квіти магнолії розкрилися на кущах і деревах у центрі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.

«Тепер можна із впевненістю сказати, що сезон цвітіння магнолії у Центральному парку розпочався! Коли приїдете милуватися квітами – не забувайте слідкувати за сигналами повітряної тривоги», – нагадала пресслужба парку.