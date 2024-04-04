Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Білі квіти магнолії розкрилися на кущах і деревах у центрі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.
«Тепер можна із впевненістю сказати, що сезон цвітіння магнолії у Центральному парку розпочався! Коли приїдете милуватися квітами – не забувайте слідкувати за сигналами повітряної тривоги», – нагадала пресслужба парку.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: магнолия, Харків, цветы, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Білі квіти магнолії розкрилися на кущах і деревах у центрі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.".