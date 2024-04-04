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Магнолии зацвели в Центральном парке Харькова (фото)

Общество 17:48   04.04.2024
Оксана Якушко

Белые цветы магнолии раскрылись на кустах и деревьях в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка Харькова.

«Теперь можно с уверенностью сказать, что сезон цветения магнолии в Центральном парке начался! Когда приедете любоваться цветами – не забывайте следить за сигналами воздушной тревоги», – напомнила пресс-служба парка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белые цветы магнолии раскрылись на кустах и деревьях в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка Харькова.".