Магнолии зацвели в Центральном парке Харькова (фото)

Белые цветы магнолии раскрылись на кустах и деревьях в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка Харькова.

«Теперь можно с уверенностью сказать, что сезон цветения магнолии в Центральном парке начался! Когда приедете любоваться цветами – не забывайте следить за сигналами воздушной тревоги», – напомнила пресс-служба парка.