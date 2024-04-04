Магнолии зацвели в Центральном парке Харькова (фото)
Белые цветы магнолии раскрылись на кустах и деревьях в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка Харькова.
«Теперь можно с уверенностью сказать, что сезон цветения магнолии в Центральном парке начался! Когда приедете любоваться цветами – не забывайте следить за сигналами воздушной тревоги», – напомнила пресс-служба парка.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: магнолия, Харьков, цветы, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белые цветы магнолии раскрылись на кустах и деревьях в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка Харькова.".