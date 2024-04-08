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В оттенках государственного флага. Первые цветы высаживают в Харькове (фото)

Общество 18:02   08.04.2024
Оксана Якушко
Цветы Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет

В Харькове начали высаживать первые цветы, сообщили в горсовете.

Сегодня озеленители СКП «Харьковзеленстрой» украшали цветники на Каскаде. Они посадили 4,5 тыс. виол в цветах государственного флага.

Следующими станут клумбы возле памятника Т. Г. Шевченко и Зеркальной струи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали высаживать первые цветы, сообщили в горсовете.".