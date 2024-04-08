В оттенках государственного флага. Первые цветы высаживают в Харькове (фото)

В Харькове начали высаживать первые цветы, сообщили в горсовете.

Сегодня озеленители СКП «Харьковзеленстрой» украшали цветники на Каскаде. Они посадили 4,5 тыс. виол в цветах государственного флага.

Следующими станут клумбы возле памятника Т. Г. Шевченко и Зеркальной струи.