В оттенках государственного флага. Первые цветы высаживают в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове начали высаживать первые цветы, сообщили в горсовете.
Сегодня озеленители СКП «Харьковзеленстрой» украшали цветники на Каскаде. Они посадили 4,5 тыс. виол в цветах государственного флага.
Следующими станут клумбы возле памятника Т. Г. Шевченко и Зеркальной струи.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Харьков, цветы;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 18:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали высаживать первые цветы, сообщили в горсовете.".