Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)

В екопарку під Харковом працівники разом із відвідувачами висадили тисячу кущів троянд.

«Наші маленькі відвідувачі також не залишилися стояти осторонь, а з радістю допомагали батькам. Спільна справа всім нам подарувала гарний настрій, позитивні емоції та море нових вражень. Тепер тут ви зможете побачити яскраво-червоні, ніжно-рожеві, помаранчеві та білі квіти. Зовсім скоро наші троянди розквітнуть та будуть радувати всіх відвідувачів своєю красою», – зазначили у пресслужбі екопарку.