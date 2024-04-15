Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)

Суспільство 13:20   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)

В екопарку під Харковом працівники разом із відвідувачами висадили тисячу кущів троянд.

«Наші маленькі відвідувачі також не залишилися стояти осторонь, а з радістю допомагали батькам. Спільна справа всім нам подарувала гарний настрій, позитивні емоції та море нових вражень. Тепер тут ви зможете побачити яскраво-червоні, ніжно-рожеві, помаранчеві та білі квіти. Зовсім скоро наші троянди розквітнуть та будуть радувати всіх відвідувачів своєю красою», – зазначили у пресслужбі екопарку.

Читайте також: Перші тюльпани зацвіли в парку Харкова (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)
Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)
15.04.2024, 13:20
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
17.03.2024, 22:18
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
16.04.2023, 06:00
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
15.04.2024, 11:13
Харків’янам пропонують роботу в податковій
Харків’янам пропонують роботу в податковій
15.04.2024, 11:05
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
15.04.2024, 10:50

Новини за темою:

18:22
Угорська Wizz Air висадила з літака українського ветерана через протез ноги

Ви читали новину: «Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом працівники разом із відвідувачами висадили тисячу кущів троянд.".