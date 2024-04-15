Тисячу кущів троянд висадили в харківському екопарку (відео)
В екопарку під Харковом працівники разом із відвідувачами висадили тисячу кущів троянд.
«Наші маленькі відвідувачі також не залишилися стояти осторонь, а з радістю допомагали батькам. Спільна справа всім нам подарувала гарний настрій, позитивні емоції та море нових вражень. Тепер тут ви зможете побачити яскраво-червоні, ніжно-рожеві, помаранчеві та білі квіти. Зовсім скоро наші троянди розквітнуть та будуть радувати всіх відвідувачів своєю красою», – зазначили у пресслужбі екопарку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: высадили, кусты, посетители, розы, Харків, цветы, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом працівники разом із відвідувачами висадили тисячу кущів троянд.".