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Авиаудары и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 19:23   15.04.2024
Елена Нагорная
Авиаудары и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Лукьянцы и Волоховка подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное, Уды, Казачья Лопань и Стрелечья.

Наступательных (штурмовых) действий военные РФ на Купянском направлении не вели.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лукьянцы и Волоховка подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".