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Авіаудари та артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 19:23   15.04.2024
Олена Нагорна
Авіаудари та артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Лук’янці та Волохівка зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане, Уди, Козача Лопань та Стрілеча.

Наступальних (штурмових) дій військові РФ на Куп’янському напрямку не вели.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лук’янці та Волохівка зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби".