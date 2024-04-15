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Росіяни поширюють фейк: «Київ може готувати під Харковом нову Бучу»

Суспільство 17:53   15.04.2024
Оксана Якушко
Росіяни поширюють фейк: «Київ може готувати під Харковом нову Бучу»

У пропагандистських Telegram-каналах поширюють дезінформацію, що нібито Зеленський розмірковує над інсценуванням нової Бучі, адже під Харковом була помічена автоколона із символікою Z та українськими військовими у російській формі. Про фейк повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Подібні вкиди – це частина інформаційно-психологічної операції росіян, спрямованої на поширення паніки серед мешканців Харківщини, яка потерпає від жорстоких обстрілів з боку рф. Поширюючи подібні фейки, роспропаганда хоче налаштувати цивільних українців проти ЗСУ, звинувативши військове керівництво у підготовці кривавої провокації», – пояснив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пропагандистських Telegram-каналах поширюють дезінформацію, що нібито Зеленський розмірковує над інсценуванням нової Бучі, адже під Харковом була помічена автоколона із символікою Z та українськими військовими у російській формі. Про фейк повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.".