Росіяни поширюють фейк: «Київ може готувати під Харковом нову Бучу»
У пропагандистських Telegram-каналах поширюють дезінформацію, що нібито Зеленський розмірковує над інсценуванням нової Бучі, адже під Харковом була помічена автоколона із символікою Z та українськими військовими у російській формі. Про фейк повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
«Подібні вкиди – це частина інформаційно-психологічної операції росіян, спрямованої на поширення паніки серед мешканців Харківщини, яка потерпає від жорстоких обстрілів з боку рф. Поширюючи подібні фейки, роспропаганда хоче налаштувати цивільних українців проти ЗСУ, звинувативши військове керівництво у підготовці кривавої провокації», – пояснив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: росіяни, фейк, Харків, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 17:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пропагандистських Telegram-каналах поширюють дезінформацію, що нібито Зеленський розмірковує над інсценуванням нової Бучі, адже під Харковом була помічена автоколона із символікою Z та українськими військовими у російській формі. Про фейк повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.".