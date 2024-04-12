Заміну труби в Харкові пропагандисти видають за “будівництво фортифікацій”

Фото КП “Харківводоканал”, на яких зображена заміна труби на Олексіївці, ворожі телеграм-канали видають за “підготовку до будівництва між багатоповерхівками фортифікаційних споруд”.

Новину про заміну технічно зношеної ділянки трубопроводу діаметром 500 мм на вулиці Ахсарова КП “Харківводоканал” опублікувало напередодні. До публікації прикріпили фото земляних робіт, які зараз у розпалі.

Взявши дві світлини, адміни одного з пропагандистських телеграм-каналів зліпили фейк, що нібито місто “готують до оборони”. При цьому Олексіївку видали за Салтівку.

“У житлових районах міста, зокрема на Салтівці, місцева влада спільно з бойовиками ЗСУ почала активно викопувати землю між багатоповерхівками. Судячи з усього, в цих місцях будуть будуватися фортифікаційні споруди”, – вигадали пропагандисти.