Замену трубы в Харькове пропагандисты выдают за «строительство фортификаций»
Фото КП «Харьковводоканал», на которых запечатлена замена трубы на Алексеевке, вражеские Telegram-каналы выдают за «подготовку к строительству между многоэтажками фортификационных сооружений».
Новость о замене технически изношенного участка трубопровода диаметром 500 мм на улице Ахсарова КП «Харьковводоканал» опубликовало накануне. К публикации прикрепили фото земляных работ, которые сейчас в разгаре.
Взяв две фотографии, админы одного из пропагандистских телеграм-каналов слепили фейк, что якобы так город «готовят к обороне». При этом Алексеевку выдали за Салтовку.
«В жилых районах города, в частности на Салтовке, местные власти совместно с боевиками ВСУ начали активно выкапывать землю между многоэтажками. Судя по всему, в этих местах будут строиться фортификационные сооружения», — выдумали пропагандисты.
Читайте также: Из Харькова нет никакой эвакуации детей, это российские ИПсО — Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Алексеевка, водопровод, пропаганда, ремонт, фейк, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Замену трубы в Харькове пропагандисты выдают за «строительство фортификаций»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото КП «Харьковводоканал», на которых запечатлена замена трубы на Алексеевке, вражеские Telegram-каналы выдают за «подготовку к строительству между многоэтажками фортификационных сооружений».".