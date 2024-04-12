Замену трубы в Харькове пропагандисты выдают за «строительство фортификаций»

Фото КП «Харьковводоканал», на которых запечатлена замена трубы на Алексеевке, вражеские Telegram-каналы выдают за «подготовку к строительству между многоэтажками фортификационных сооружений».

Новость о замене технически изношенного участка трубопровода диаметром 500 мм на улице Ахсарова КП «Харьковводоканал» опубликовало накануне. К публикации прикрепили фото земляных работ, которые сейчас в разгаре.

Взяв две фотографии, админы одного из пропагандистских телеграм-каналов слепили фейк, что якобы так город «готовят к обороне». При этом Алексеевку выдали за Салтовку.

«В жилых районах города, в частности на Салтовке, местные власти совместно с боевиками ВСУ начали активно выкапывать землю между многоэтажками. Судя по всему, в этих местах будут строиться фортификационные сооружения», — выдумали пропагандисты.