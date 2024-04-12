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Из Харькова нет никакой эвакуации детей, это российские ИПсО — Терехов

Общество 20:21   12.04.2024
Елена Нагорная
Из Харькова нет никакой эвакуации детей, это российские ИПсО — Терехов

Эвакуация из Харькова, в частности детей, — не объявлена, подчеркнул в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос о возможности вывоза несовершеннолетних с территорий, которые активно обстреливают, в более безопасные регионы на «острый период».

«Что касается детей, то у нас нет никакой эвакуации. Это слухи, российские ИПсО, что «вот, в Харькове эвакуация». Нет никакой эвакуации. Мы живем, работаем. Все работает. Да, есть вызовы. Но мы обязательно эти вызовы выдержим и обязательно победим», — сказал городской голова.

При этом он добавил, что при желании родителей дети могут неделю или две отдохнуть на западе Украины, если там предложат такую возможность.

«И во Львов, и в Черновцы, и в Закарпатье. И я буду очень благодарен за это. Уверен, что и родители этих детей будут тоже очень благодарны за это. Поэтому, пожалуйста, мы открыты для помощи», — добавил мэр.

Напомним, 11 апреля принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад. Такое решение приняли в ходе Совета обороны области в связи с регулярными вражескими обстрелами этих территорий.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 20:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуация из Харькова, в частности детей, — не объявлена, подчеркнул в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов".