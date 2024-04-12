Із Харкова немає ніякої евакуації дітей, це російські ІПсО – Терехов

Евакуація з Харкова, зокрема дітей, — не оголошена, наголосив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання щодо можливості вивезення неповнолітніх з територій, які активно обстрілюють, у безпечніші регіони на “гострий період”.

“Що стосується дітей, то у нас немає ніякої евакуації. Це чутки, російські ІПсО, що “от, у Харкові евакуація”. Немає ніякої евакуації. Ми живемо, ми працюємо. Все працює. Так, є виклики. Але ми обов’язково ці виклики витримаємо й обов’язково переможемо”, – сказав міський голова.

При цьому він додав, що за бажання батьків діти можуть тиждень чи два відпочити на заході України, якщо там запропонують таку можливість.

“І до Львова, і до Чернівців, і на Закарпаття. І я буду дуже вдячний за це. Впевнений, що і батьки цих дітей будуть теж дуже вдячні за це. Тому, будь ласка, ми відкриті для допомоги”, – додав мер.

Нагадаємо, 11 квітня примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Таке рішення ухвалили в ході Ради оборони області у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами цих територій.