Із Харкова немає ніякої евакуації дітей, це російські ІПсО – Терехов
Евакуація з Харкова, зокрема дітей, — не оголошена, наголосив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання щодо можливості вивезення неповнолітніх з територій, які активно обстрілюють, у безпечніші регіони на “гострий період”.
“Що стосується дітей, то у нас немає ніякої евакуації. Це чутки, російські ІПсО, що “от, у Харкові евакуація”. Немає ніякої евакуації. Ми живемо, ми працюємо. Все працює. Так, є виклики. Але ми обов’язково ці виклики витримаємо й обов’язково переможемо”, – сказав міський голова.
При цьому він додав, що за бажання батьків діти можуть тиждень чи два відпочити на заході України, якщо там запропонують таку можливість.
“І до Львова, і до Чернівців, і на Закарпаття. І я буду дуже вдячний за це. Впевнений, що і батьки цих дітей будуть теж дуже вдячні за це. Тому, будь ласка, ми відкриті для допомоги”, – додав мер.
Нагадаємо, 11 квітня примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Таке рішення ухвалили в ході Ради оборони області у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами цих територій.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, отдых, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 20:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуація з Харкова, зокрема дітей, — не оголошена, наголосив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов".