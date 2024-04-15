Россияне распространяют фейк: «Киев может готовить под Харьковом новую Бучу»
В пропагандистских Telegram-каналах распространяют дезинформацию, что якобы Зеленский размышляет над инсценировкой новой Бучи, ведь под Харьковом была замечена автоколонна с символикой Z и украинскими военными в российской форме. О фейке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
«Подобные вбросы – это часть информационно-психологической операции россиян, направленной на распространение паники среди жителей Харьковщины, которая подвергается жестоким обстрелам со стороны рф. Распространяя подобные фейки, роспропаганда хочет настроить гражданских украинцев против ВСУ, обвинив военное руководство в подготовке кровавой провокации», – пояснил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: россияне, фейк, Харьков, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 17:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пропагандистских Telegram-каналах распространяют дезинформацию, что якобы Зеленский размышляет над инсценировкой новой Бучи, ведь под Харьковом была замечена автоколонна с символикой Z и украинскими военными в российской форме. О фейке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.".