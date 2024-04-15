Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Россияне распространяют фейк: «Киев может готовить под Харьковом новую Бучу»

Общество 17:53   15.04.2024
Оксана Якушко
Россияне распространяют фейк: «Киев может готовить под Харьковом новую Бучу»

В пропагандистских Telegram-каналах распространяют дезинформацию, что якобы Зеленский размышляет над инсценировкой новой Бучи, ведь под Харьковом была замечена автоколонна с символикой Z и украинскими военными в российской форме. О фейке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Подобные вбросы – это часть информационно-психологической операции россиян, направленной на распространение паники среди жителей Харьковщины, которая подвергается жестоким обстрелам со стороны рф. Распространяя подобные фейки, роспропаганда хочет настроить гражданских украинцев против ВСУ, обвинив военное руководство в подготовке кровавой провокации», – пояснил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также: Замену трубы в Харькове пропагандисты выдают за “строительство фортификаций”

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьковчанам предлагают работу в налоговой
Харьковчанам предлагают работу в налоговой
15.04.2024, 11:05
Главные новости Харькова 15.04: удар КАБ по Лукьянцам, 2 погибших, 4 раненых
Главные новости Харькова 15.04: удар КАБ по Лукьянцам, 2 погибших, 4 раненых
15.04.2024, 18:12
Россияне распространяют фейк: «Киев может готовить под Харьковом новую Бучу»
Россияне распространяют фейк: «Киев может готовить под Харьковом новую Бучу»
15.04.2024, 17:53
Закроют небо над Харьковом от КАБов самолеты, а не Patriot – аналитик ISW
Закроют небо над Харьковом от КАБов самолеты, а не Patriot – аналитик ISW
15.04.2024, 14:34
Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник
Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник
15.04.2024, 18:02
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики
14.04.2024, 18:54

Новости по теме:

15:08
Ранен водитель «скорой» — россияне атаковали дроном село на Харьковщине
09:34
Четверо раненых из-за удара россиян по аграриям Харьковской области – Тимошко
08:38
Двое пострадавших в результате удара россиян по центру Купянска — ГСЧС (фото)
07:40
Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
16:36
Погибли ребенок и две женщины на Харьковщине, еще 4 человека ранены (видео)

Вы читали новость: «Россияне распространяют фейк: «Киев может готовить под Харьковом новую Бучу»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пропагандистских Telegram-каналах распространяют дезинформацию, что якобы Зеленский размышляет над инсценировкой новой Бучи, ведь под Харьковом была замечена автоколонна с символикой Z и украинскими военными в российской форме. О фейке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.".