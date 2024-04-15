Безпілотник убив цивільну на Харківщині: подробиці від поліції (фото)

Безпілотник скинув боєприпас просто біля житлових будинків у селі Мала Вовча. Загинула 58-річна жінка.

“У селі Мала Вовча росіяни атакували місцевих поблизу цвинтаря. Безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків – загинула 58-річна жінка. Від вибуху вона померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції”, — повідомив подробиці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що це село знаходиться просто поруч із кордоном із РФ. Проте й там слідчі та криміналісти документують кожен злочин окупантів.