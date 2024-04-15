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Безпілотник убив цивільну на Харківщині: подробиці від поліції (фото)

Події 09:20   15.04.2024
Оксана Горун
Безпілотник убив цивільну на Харківщині: подробиці від поліції (фото) Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

Безпілотник скинув боєприпас просто біля житлових будинків у селі Мала Вовча. Загинула 58-річна жінка.

“У селі Мала Вовча росіяни атакували місцевих поблизу цвинтаря. Безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків – загинула 58-річна жінка. Від вибуху вона померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції”, — повідомив подробиці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

Він зазначив, що це село знаходиться просто поруч із кордоном із РФ. Проте й там слідчі та криміналісти документують кожен злочин окупантів.

скиданням з дрону вбили цивільну на Харківщині
Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник скинув боєприпас просто біля житлових будинків у селі Мала Вовча. Загинула 58-річна жінка".