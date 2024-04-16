Авіаудари армії РФ припали до двох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 16 квітня повідомив про нічний наліт “шахедів”, обстріли та ситуацію на фронті.

“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши дев’ять БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці дев’ять БпЛА було знищено“, – поінформували у зведенні Генштабу.

Над Харківською областю проліт російських дронів не фіксували. Але протягом доби тактична авіація РФ закидала регіон авіабомбами.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лук’янці, Волохівка Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Загалом по території України росіяни завдали 31 авіаційного удару, здійснили 16 ударів ракетами та 79 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 110 населених пунктів. На фронті зафіксували 104 бойові зіткнення.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів“, – зазначили в ГШ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження окупантів, двох їхніх ЗРК та одному пункту управління. Ракетники вразили два засоби артилерії, чотири райони зосередження та чотири пункти управління БПЛА противника.