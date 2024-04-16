Авиаудары армии РФ пришлись по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 16 апреля сообщил о ночном налете «шахедов», обстрелах и ситуации на фронте.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив девять БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все эти девять БПЛА были уничтожены», — проинформировали в сводке Генштаба.

Над Харьковской областью пролет российских дронов не фиксировали. Но в течение суток тактическая авиация РФ забрасывала регион авиабомбами.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Лукьянцы, Волоховка Харьковской области», — отметили в Генштабе.

В целом по территории Украины россияне нанесли 31 авиационный удар, совершили 16 ударов ракетами и 79 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 110 населенных пунктов. На фронте зафиксировали 104 боевых столкновения.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения оккупантов, двум их ЗРК и одному пункту управления. Ракетчики поразили два средства артиллерии, четыре района сосредоточения и четыре пункта управления БПЛА противника.