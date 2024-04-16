Синегубов — об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, есть погибшие
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля проинформировал о последствиях российских обстрелов области.
«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано. Артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Стрелечья и др. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Лукьянцы, Волоховка», — проинформировал Синегубов.
Наиболее тяжелые последствия были у авиаудара по Лукьянцам и Липецкой громаде. Там авиабомбу сбросили на учебное заведение. Ранения получили четыре человека: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Двое гражданских мужчин 63 и 65 лет погибли.
Читайте также: Авиаудары армии РФ пришлись по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Также начальник ХОВА сообщил о ЧП в Изюмском районе. Там в селе Балаклейской громады подорвался трактор. Техника повреждена, тракторист пострадал, но обошлось без госпитализации.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов — об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, есть погибшие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля проинформировал о последствиях российских обстрелов области".