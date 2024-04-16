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Синегубов — об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, есть погибшие

Происшествия 08:12   16.04.2024
Оксана Горун
Синегубов — об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, есть погибшие Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля проинформировал о последствиях российских обстрелов области.

«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано. Артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Стрелечья и др. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Лукьянцы, Волоховка», — проинформировал Синегубов.

Наиболее тяжелые последствия были у авиаудара по Лукьянцам и Липецкой громаде. Там авиабомбу сбросили на учебное заведение. Ранения получили четыре человека: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Двое гражданских мужчин 63 и 65 лет погибли.

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Также начальник ХОВА сообщил о ЧП в Изюмском районе. Там в селе Балаклейской громады подорвался трактор. Техника повреждена, тракторист пострадал, но обошлось без госпитализации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля проинформировал о последствиях российских обстрелов области".