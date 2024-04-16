Два человека пострадали из-за удара КАБ по зданию почты в Золочеве
49-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ранения в результате удара по поселку Золочев на Харьковщине. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, пострадавших с акубаротравмами госпитализировали.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне, предварительно управляемой авиабомбой, попали в здание почты.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Напомним, ранее начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщал, что в 14:20 армия РФ КАБ ударила по центру Золочева.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, КАБ, пострадали, рф, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ранения в результате удара по поселку Золочев на Харьковщине. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, пострадавших с акубаротравмами госпитализировали.".