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Два человека пострадали из-за удара КАБ по зданию почты в Золочеве

Происшествия 15:50   16.04.2024
Виктория Яковенко
Два человека пострадали из-за удара КАБ по зданию почты в Золочеве

49-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ранения в результате удара по поселку Золочев на Харьковщине. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, пострадавших с акубаротравмами госпитализировали.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне, предварительно управляемой авиабомбой, попали в здание почты.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, ранее начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщал, что в 14:20 армия РФ КАБ ударила по центру Золочева.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ранения в результате удара по поселку Золочев на Харьковщине. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, пострадавших с акубаротравмами госпитализировали.".