Два человека пострадали из-за удара КАБ по зданию почты в Золочеве

49-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ранения в результате удара по поселку Золочев на Харьковщине. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, пострадавших с акубаротравмами госпитализировали.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне, предварительно управляемой авиабомбой, попали в здание почты.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, ранее начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщал, что в 14:20 армия РФ КАБ ударила по центру Золочева.