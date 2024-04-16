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Двоє людей постраждали через удар КАБ по будівлі пошти в Золочеві

Події 15:50   16.04.2024
Вікторія Яковенко
Двоє людей постраждали через удар КАБ по будівлі пошти в Золочеві

49-річний чоловік та 57-річна жінка зазнали поранень внаслідок удару по селищу Золочів на Харківщині. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, постраждалих із акубаротравмами шпиталізували.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, росіяни, попередньо керованою авіабомбою, влучили в будівлю пошти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, раніше начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомляв, що о 14:20 армія РФ КАБом вдарила по центру Золочева.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "49-річний чоловік та 57-річна жінка зазнали поранень внаслідок удару по селищу Золочів на Харківщині. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, постраждалих із акубаротравмами шпиталізували.".