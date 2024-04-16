Росіяни КАБом вдарили по центру Золочева
Фото: “Зоря”
О 14:20 армія РФ КАБом вдарила по центру міста Золочів на Харківщині.
«Пошкоджено одне з нежитлових приміщень. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, КАБ, удар, харківщина, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:20 армія РФ КАБом вдарила по центру міста Золочів на Харківщині.".