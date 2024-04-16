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Росіяни КАБом вдарили по центру Золочева

Події 15:06   16.04.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни КАБом вдарили по центру Золочева Фото: “Зоря”

О 14:20 армія РФ КАБом вдарила по центру міста Золочів на Харківщині.

«Пошкоджено одне з нежитлових приміщень. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:20 армія РФ КАБом вдарила по центру міста Золочів на Харківщині.".