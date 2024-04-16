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РФ щодня обстрілює Куп’янщину: куди цілить ворог, повідомив голова МВА

Суспільство 13:47   16.04.2024
Вікторія Яковенко
РФ щодня обстрілює Куп’янщину: куди цілить ворог, повідомив голова МВА

Ситуація в Куп’янській громаді стабільно важка, повідомив в етері «Еспресо» начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Обстріли не припиняються. Кожного дня територія громади зазнає важких ударів ворога з усього виду озброєння, яке в нього є, це артилерія, РСЗВ, КАБи. Останнім часом ворог активно намагається знищити логістику, логістичну інфраструктуру, яка дозволяє нам забезпечувати життєдіяльність лівобережжя Куп’янщини», – зазначив Беседін.

Наразі всі наслідки «прильотів» вдається швидко ліквідувати, додав Беседін. Він також розповів, що в громаді залишається 7,5 тисяч людей, зокрема у Куп’янську – 3,5 тисячі.

«Якщо ми кажемо про лінію зіткнення, то ситуація стабільна, ворог стабільно отримує «козацького копняка», якщо не сказати грубіше. Тому тримаємося, працюємо і робимо все можливе для наближення нашої перемоги», – заявив Беседін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ щодня обстрілює Куп’янщину: куди цілить ворог, повідомив голова МВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в Куп’янській громаді стабільно важка, повідомив в етері «Еспресо» начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.".