РФ щодня обстрілює Куп’янщину: куди цілить ворог, повідомив голова МВА

Ситуація в Куп’янській громаді стабільно важка, повідомив в етері «Еспресо» начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Обстріли не припиняються. Кожного дня територія громади зазнає важких ударів ворога з усього виду озброєння, яке в нього є, це артилерія, РСЗВ, КАБи. Останнім часом ворог активно намагається знищити логістику, логістичну інфраструктуру, яка дозволяє нам забезпечувати життєдіяльність лівобережжя Куп’янщини», – зазначив Беседін.

Наразі всі наслідки «прильотів» вдається швидко ліквідувати, додав Беседін. Він також розповів, що в громаді залишається 7,5 тисяч людей, зокрема у Куп’янську – 3,5 тисячі.

«Якщо ми кажемо про лінію зіткнення, то ситуація стабільна, ворог стабільно отримує «козацького копняка», якщо не сказати грубіше. Тому тримаємося, працюємо і робимо все можливе для наближення нашої перемоги», – заявив Беседін.