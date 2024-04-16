РФ ежедневно обстреливает Купянщину: куда целит враг, сообщил глава ГВА

Ситуация в Купянской громаде стабильно тяжелая, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Обстрелы не прекращаются. Каждый день территория громады испытывает тяжелые удары врага из всех видов вооружения, которое у него есть, это артиллерия, РСЗО, КАБы. В последнее время враг активно пытается уничтожить логистику, логистическую инфраструктуру, позволяющую нам обеспечивать жизнедеятельность левобережья Купянщины», — отметил Беседин.

Сейчас все последствия «прилетов» удается быстро ликвидировать, добавил Беседин. Он также рассказал, что в громаде остается 7,5 тысячи человек, в частности в Купянске – 3,5 тысячи.

«Если мы говорим о линии столкновения, то ситуация стабильная, враг стабильно получает «казацкого копняка», если не сказать грубее. Поэтому держимся, работаем и делаем все возможное для приближения нашей победы», – заявил Беседин.