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РФ ежедневно обстреливает Купянщину: куда целит враг, сообщил глава ГВА

Общество 13:47   16.04.2024
Виктория Яковенко
РФ ежедневно обстреливает Купянщину: куда целит враг, сообщил глава ГВА

Ситуация в Купянской громаде стабильно тяжелая, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Обстрелы не прекращаются. Каждый день территория громады испытывает тяжелые удары врага из всех видов вооружения, которое у него есть, это артиллерия, РСЗО, КАБы. В последнее время враг активно пытается уничтожить логистику, логистическую инфраструктуру, позволяющую нам обеспечивать жизнедеятельность левобережья Купянщины», — отметил Беседин.

Сейчас все последствия «прилетов» удается быстро ликвидировать, добавил Беседин. Он также рассказал, что в громаде остается 7,5 тысячи человек, в частности в Купянске – 3,5 тысячи.

«Если мы говорим о линии столкновения, то ситуация стабильная, враг стабильно получает «казацкого копняка», если не сказать грубее. Поэтому держимся, работаем и делаем все возможное для приближения нашей победы», – заявил Беседин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде стабильно тяжелая, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.".