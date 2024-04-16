Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

Россияне КАБом ударили по центру Золочева

Происшествия 15:06   16.04.2024
Виктория Яковенко
Россияне КАБом ударили по центру Золочева Фото: «Заря»

В 14:20 армия РФ КАБом ударила по центру города Золочев на Харьковщине.

«Повреждено одно из нежилых помещений. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

Читайте также: РФ ежедневно обстреливает Купянщину: куда целит враг, сообщил глава ГВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
16.04.2024, 11:15
Главные новости Харькова 16 апреля: город частично обесточен
Главные новости Харькова 16 апреля: город частично обесточен
16.04.2024, 15:24
Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой
Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой
16.04.2024, 15:20
РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ
РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ
16.04.2024, 14:21
Как выглядят мини-ТЭЦ, которыми планируют отапливать Харьков зимой (фото)
Как выглядят мини-ТЭЦ, которыми планируют отапливать Харьков зимой (фото)
15.04.2024, 18:45
Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения
Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения
16.04.2024, 14:42

Новости по теме:

18:35
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
17:24
За $9000 переправлял уклонистов в РФ мужчина в Харьковской области
13:13
Армия РФ днем ударила двумя КАБ по пригороду Золочева, жертв нет
08:14
Авиация РФ вечером накануне засыпала КАБами приграничье Харьковщины
12:07
На Золочевщину возвращают свет после обстрелов

Вы читали новость: «Россияне КАБом ударили по центру Золочева»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:20 армия РФ КАБом ударила по центру города Золочев на Харьковщине.".