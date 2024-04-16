Россияне КАБом ударили по центру Золочева
Фото: «Заря»
В 14:20 армия РФ КАБом ударила по центру города Золочев на Харьковщине.
«Повреждено одно из нежилых помещений. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
Читайте также: РФ ежедневно обстреливает Купянщину: куда целит враг, сообщил глава ГВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, КАБ, удар, харьковщина, центр;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне КАБом ударили по центру Золочева»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:20 армия РФ КАБом ударила по центру города Золочев на Харьковщине.".