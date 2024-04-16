Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов

Події 19:12   16.04.2024
Олена Нагорна
Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов

Минулої доби військові РФ не намагалися проводити наступальні дії на Куп’янському напрямку і не обстрілювали Харків, констатував в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Це не затишшя. Я сказав би так, точка тиску переміщена у бік руйнування півночі й сходу у вигляді обстрілів. Щодня руйнується інфраструктура житлова та нежитлова. Якщо ми маємо навіть такі доби, вони дуже рідко бувають, але бувають, коли немає наступу на Куп’янському напрямку, це просто перегрупування їхніх військ. Вочевидь, цей наступ буде поновлено. Зазначу, що прикордонні наші громади приводяться у стан, непридатний для життя”, – сказав Іванов.

Він також зазначив, що за добу ворог обстріляв близько 20 населених пунктів регіону. Зокрема було влучання у будівлю Укрпошти в селищі Золочів.

“У цілому фіксуємо значне посилення обстрілів Харківського району наряду з Куп’янським, який у нас стабільно має важку ситуацію. Це Липецька, Вовчанська, Циркунівська та Золочівська громади. Там значно посилений тиск, у тому числі КАБами, з артилерії, мінометів. Також Росія почала застосовувати боєприпас УМБП-40, він може застосовуватись і з РСЗВ, і з літаків”, – додав Іванов.

Читайте також: З початку року росіяни близько 2,5 тис. разів вдарили по Харківщині – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
16.04.2024, 20:01
Підозрюють у дачі хабара у крипті: справу нардепа з Харкова передали до суду
Підозрюють у дачі хабара у крипті: справу нардепа з Харкова передали до суду
16.04.2024, 19:36
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
16.04.2024, 17:12
Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов
Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов
16.04.2024, 19:12
Головні новини 16.04: Харків був частково знеструмлений, удар по Золочеву
Головні новини 16.04: Харків був частково знеструмлений, удар по Золочеву
16.04.2024, 20:07
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили
16.04.2024, 18:29

Новини за темою:

10:00
“Коли буде світло?” У ХОВА розповіли, що незабаром чекає на бізнес Харківщини
10:00
На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА
17:58
«Прильоти», податки і скорочення штату: як попри все живе бізнес у Харкові
08:25
“Про рибу не може бути й мови” – ХОВА про наслідки розливу нафтопродуктів
23:00
Паливо, що потрапило в річки в Харкові, блокуватимуть перед Сіверським Дінцем

Ви читали новину: «Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби військові РФ не намагалися проводити наступальні дії на Куп’янському напрямку і не обстрілювали Харків".