Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов
Минулої доби військові РФ не намагалися проводити наступальні дії на Куп’янському напрямку і не обстрілювали Харків, констатував в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“Це не затишшя. Я сказав би так, точка тиску переміщена у бік руйнування півночі й сходу у вигляді обстрілів. Щодня руйнується інфраструктура житлова та нежитлова. Якщо ми маємо навіть такі доби, вони дуже рідко бувають, але бувають, коли немає наступу на Куп’янському напрямку, це просто перегрупування їхніх військ. Вочевидь, цей наступ буде поновлено. Зазначу, що прикордонні наші громади приводяться у стан, непридатний для життя”, – сказав Іванов.
Він також зазначив, що за добу ворог обстріляв близько 20 населених пунктів регіону. Зокрема було влучання у будівлю Укрпошти в селищі Золочів.
“У цілому фіксуємо значне посилення обстрілів Харківського району наряду з Куп’янським, який у нас стабільно має важку ситуацію. Це Липецька, Вовчанська, Циркунівська та Золочівська громади. Там значно посилений тиск, у тому числі КАБами, з артилерії, мінометів. Також Росія почала застосовувати боєприпас УМБП-40, він може застосовуватись і з РСЗВ, і з літаків”, – додав Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 19:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби військові РФ не намагалися проводити наступальні дії на Куп’янському напрямку і не обстрілювали Харків".