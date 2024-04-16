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20 кг насіння сосни висіяли у лісі на Ізюмщині (фото)

Суспільство 12:20   16.04.2024
Вікторія Яковенко
20 кг насіння сосни висіяли у лісі на Ізюмщині (фото) Фото: Держагентство лісових ресурсів України

В Ізюмському лісгоспі на Харківщині розпочали роботи з висівання насіння сосни.

«Працівники Піщанського та Ізюмського лісництв ДП «Ізюмський лісгосп» висіяли 20 кг насіння сосни звичайної на площі 0,1 га в розсадниках (ненакритих теплицях). Попередньо лісівники провели кропітку роботу: заготовили 32 кг насіння сосни звичайної та підготували спеціальний ґрунт для висіву. Ще 10 кг насіння очікують від колег з Черкащини, адже господарська діяльність підприємства наразі суттєво обмежена розмінованими площами», – повідомили у Держагентстві лісових ресурсів України.

Там також зазначили, що перші сходи сіянців очікують вже за декілька тижнів.

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Фото: Держагентство лісових ресурсів України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському лісгоспі на Харківщині розпочали роботи з висівання насіння сосни.".