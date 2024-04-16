20 кг семян сосны высеяли в лесу на Изюмщине (фото)
Фото: Госагентство лесных ресурсов Украины
В Изюмском лесхозе на Харьковщине начали работы по высеву семян сосны.
«Работники Песчанского и Изюмского лесничеств ГП «Изюмский лесхоз» высеяли 20 кг семян сосны обыкновенной на площади 0,1 га в питомниках (ненакрытых теплицах). Предварительно лесники провели кропотливую работу: заготовили 32 кг семян сосны обыкновенной и подготовили специальную почву для высева. Еще 10 кг семян ожидают от коллег из Черкасской области, ведь хозяйственная деятельность предприятия существенно ограничена разминированными площадями», — сообщили в Госагентстве лесных ресурсов Украины.
Там также отметили, что первые всходы сеянцев ожидают уже через несколько недель.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском лесхозе на Харьковщине начали работы по высеву семян сосны.".