Россияне вырубают и уничтожают леса на Харьковщине — NGL.media
Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что за два года полномасштабной войны агрессоры полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тыс. гектаров лесов — причем преимущественно там, где и раньше леса было немного. По минимальной оценке, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд грн — это только стоимость древесины. Не учтены экологические последствия, которые могут обойтись значительно дороже, говорится в расследовании NGL.media, сообщает NV.
В марте 2022 года украинская разведка обнародовала примечательный документ. 4 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к диктатору Владимиру Путину с просьбой разрешить без каких-либо ограничений вырубать леса в интересах оккупационной армии. По словам Шойгу, древесину планировали использовать для «фортификационных сооружений», а также продавать. Путин, конечно же, разрешил.
Украинские леса стали очередной добычей для оккупантов — точно так же, как зерно, металл, уголь и тому подобное. Уже более двух лет россияне не только массово вырубают леса на захваченных территориях, но и уничтожают их всеми возможными способами. В целом, по оценке Гослесагентства, за это время в результате военных действий тот или иной ущерб нанесен почти 30% всех лесов Украины, то есть около 3 млн га. В оценку Гослесагентства входят территории оккупированные и деоккупированные, территории, на которых велись или ведутся боевые действия, территории, пострадавшие от последствий ракетных обстрелов и последствий обстрелов шахедами. Если где-то, например, мог упасть осколок ракеты ПВО, то весь лес считается поврежденным.
Харьковская область
Леса занимают менее 15% территории Харьковщины, при этом заминированы или повреждены пожарами сегодня около 40−45% из них.
«24 февраля [2022 года] всем работникам Купянского лесхоза сообщили, что на работу выходить не надо. С ночи мы слышали обстрелы и знали, что российские войска заходят через лес», — рассказал NGL.media Александр Рыбка, главный лесничий ГП Купянский лесхоз.
По его словам, следующие два месяца лесхоз не работал, а уже в мае к нему обратился экс-сотрудник и предложил вернуться и работать уже на россиян. Рыбка отказался и некоторое время скрывался от оккупантов, которые его разыскивали. Поняв, что надо бежать, 10 сентября он пересек границу с Россией, далее Эстония, Латвия, Польша — и так оказался в Украине снова. А уже 14 сентября Купянск освободили.
«Мы возобновили работу лесхоза в октябре, но даже через полтора года не можем оценить масштабы уничтоженного леса, так как он заминирован. В соседнем Изюмском лесхозе — крупнейшем в области — продолжаются активные бои прямо в лесу, предполагаем, что там тоже сгорела большая часть, — говорит Александр Рыбка. — Это лес, по которому проходит линия огня. С осени 2022 года до осени 2023 года из-за боевых действий возникали регулярные лесные пожары. Слева мы видим зеленую полосу, которая простирается с севера на юг — это заболоченные территории, скорее всего заминированные».
Прячась от россиян на оккупированной территории, Александр Рыбка собственными глазами видел заполненные кругляком грузовики, которые вывозили лес в неизвестном направлении.
Согласно материалам уголовного дела, во время оккупации Купянским лесхозом руководил местный житель, 42-летний Иван Малеев. Ранее он вообще не работал в лесхозе, но оккупанты поставили его на должность главного инженера. 29 января 2024 года харьковский суд заочно признал его виновным в сотрудничестве с россиянами, сейчас Малеев в розыске.
Он не просто работал на россиян, а был лоялен к ним. «Обвиняемый ездил на автомобиле марки Niva Chevrolet серого цвета, который находился на балансе ГП Купянское лесное хозяйство, с отметкой Z», — говорится в приговоре.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вырубка, ліс, лес, россияне, харьковщина, экологическая катастрофа;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 13:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что за два года полномасштабной войны агрессоры полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тыс. гектаров лесов — причем преимущественно там, где и раньше леса было немного. По минимальной оценке, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд грн — это только стоимость древесины. Не учтены экологические последствия, которые могут обойтись значительно дороже, говорится в расследовании NGL.media, сообщает NV.".