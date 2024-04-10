Росіяни вирубують та знищують ліси на Харківщині — NGL.media

Аналіз супутникових знімків свідчить, що за два роки повномасштабної війни агресори повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів, причому переважно там, де раніше лісу було небагато. За мінімальною оцінкою сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн — це лише вартість деревини. Не враховано екологічні наслідки, які можуть коштувати значно дорожче, йдеться у розслідуванні NGL.media, повідомляє NV.

У березні 2022 року українська розвідка оприлюднила чудовий документ. 4 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернувся до диктатора Володимира Путіна з проханням дозволити без жодних обмежень вирубувати ліси на користь окупаційної армії. За словами Шойгу, деревину планували використовувати для “фортифікаційних споруд”, а також продавати. Путін, звичайно, дозволив.

Українські ліси стали черговим трофеєм для окупантів — так само як зерно, метал, вугілля тощо. Вже понад два роки росіяни не лише масово вирубують ліси на захоплених територіях, а й знищують їх усіма можливими способами. За оцінкою Держлісагентства, за цей час внаслідок військових дій тих чи інших збитків завдано майже 30% усіх лісів України, тобто близько 3 млн га. В оцінку Держлісагентства входять території окуповані та деокуповані, території, на яких були або тривають бойові дії, території, що постраждали від наслідків ракетних обстрілів та наслідків обстрілів шахедами. Якщо десь, наприклад, міг упасти уламок ракети ППО, весь ліс вважається пошкодженим.

Харківська область

Ліси займають менше ніж 15% території Харківщини, при цьому заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% з них.

«24 лютого [2022] всім працівникам Куп’янського лісгоспу повідомили, що на роботу виходити не треба. З ночі ми чули обстріли та знали, що російські війська заходять через ліс», — розповів NGL.media Олександр Рибка, головний лісничий ДП Куп’янський лісгосп.

За його словами, наступні два місяці лісгосп не працював, а вже у травні до нього звернувся ексспівробітник та запропонував повернутися та працювати вже на росіян. Рибка відмовився і якийсь час ховався від окупантів, які його розшукували. Зрозумівши, що треба бігти, 10 вересня він перетнув кордон із Росією, далі Естонія, Латвія, Польща — і так опинився в Україні знову. А вже 14 вересня Куп’янська звільнили.

«Ми відновили роботу лісгоспу у жовтні, але навіть за півтора року не можемо оцінити масштаби знищеного лісу, оскільки його заміновано. У сусідньому Ізюмському лісгоспі — найбільшому в області — точаться активні бої прямо в лісі, припускаємо, що там теж згоріла більша частина, — каже Олександр Рибка. — Це ліс, яким проходить лінія вогню. З осені 2022 до осені 2023 через бойові дії виникали регулярні лісові пожежі. Зліва ми бачимо зелену смугу, яка простягається з півночі на південь — це заболочені території, швидше за все, заміновані».

Ховаючись від росіян на окупованій території, Олександр Рибка на власні очі бачив заповнені кругляком вантажівки, які вивозили ліс у невідомому напрямку.

За матеріалами кримінальної справи, під час окупації Куп’янським лісгоспом керував місцевий житель, 42-річний Іван Малєєв. Раніше він взагалі не працював у лісгоспі, але окупанти поставили його на посаду головного інженера. 29 січня 2024 року харківський суд заочно визнав його винним у співпраці з росіянами, нині Малєєв у розшуку.

Він не просто працював на росіян, а був лояльний до них. «Обвинувачений їздив автомобілем марки Niva Chevrolet сірого кольору, який знаходився на балансі ДП Куп’янське лісове господарство, з відміткою Z», — йдеться у вироку.