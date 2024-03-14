Удар по нефтебазе в Харькове: названа сумма ущерба, нанесенного экологии
Более 157 миллионов гривен — ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ударов «Шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе Харькова 9 февраля, сообщил на пресс-конференции глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Он уточнил, что 154,5 миллиона — это ущерб вследствие загрязнения земель, а 2,7 миллиона — атмосферного воздуха. Эти цифры предоставила Госэкоинспекция.
Фильчаков также рассказал, что досудебное расследование проводится по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
«В начале марта в этом уголовном производстве назначена комплексная судебная инженерно-экологическая, экономическая экспертиза и экспертиза безопасности жизнедеятельности. Уже по результатам этой экспертизы будет решен вопрос о дополнительной квалификации по статье 441 УКУ (экоцид) и по статье 273 УКУ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях)», — сообщил Фильчаков.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. Семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
Часть нефтепродуктов попала в почву, часть — в реки Немышля, Харьков, Лопань и Уды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Немышлянский район, нефтебаза, ущерб, Фильчаков, Харьков, шахеды, экология;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 157 миллионов гривен — ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ударов «Шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе Харькова 9 февраля,".