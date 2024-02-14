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Утечка топлива: жителей Немышли призвали не пить воду из источников и скважин

Общество 18:40   14.02.2024
Елена Нагорная
Утечка топлива: жителей Немышли призвали не пить воду из источников и скважин redpost.com.ua

Специалисты призвали не употреблять воду из источников и скважин в Немышлянском районе Харькова, рядом с местом утечки нефтепродуктов после ударов «Шахедов» по нефтебазе.

«Призываем население не употреблять воду для питьевых нужд из каптажей природных источников и из скважин, которые находятся на территории индивидуальных домовладений», — говорится в публикации ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В ведомстве объясняют, что подземные водоносные горизонты, которые питают источники, не защищены от поверхностных загрязнений химического происхождения.

Специалисты проводят и исследуют пробы воды из источников на территории, прилегающей к месту аварии. О результатах обещают сообщить дополнительно.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

Экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению. В ХОВА сообщили, что нефтепродукты 14 февраля будут блокировать на Удах перед Северским Донцом. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове.

Читайте также: «О рыбе не может быть и речи» — ХОВА о последствиях разлива нефтепродуктов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 18:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты призвали не употреблять воду из источников и скважин в Немышлянском районе Харькова, рядом с местом утечки нефтепродуктов после ударов «Шахедов» по нефтебазе".