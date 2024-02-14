Витік палива: жителів Немишлі закликали не пити воду з джерел і свердловин

Фахівці закликали не вживати воду з джерел та свердловин у Немишлянському районі Харкова, поряд із місцем витоку нафтопродуктів після ударів “шахедів” по базі ПММ.

“Закликаємо населення не вживати воду для питних потреб із каптажів природних джерел та зі свердловин, які знаходяться на території індивідуальних домоволодінь”, – йдеться у публікації ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

У відомстві пояснюють, що підземні водоносні горизонти, які живлять джерела, не захищені від поверхневих забруднень хімічного походження.

Фахівці проводять та досліджують проби води з джерел на території, що прилягає до місця аварії. Про результати обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

Екоактивіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти потрапили до Петренківського водоймища та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією. У ХОВА повідомили, що нафтопродукти 14 лютого блокуватимуть на Удах перед Сіверським Дінцем. За даними КП «Харківводоканал», витік палива до річок регіону не вплинув на якість водопровідної води у Харкові.