“Про рибу не може бути й мови” – ХОВА про наслідки розливу нафтопродуктів
У річках Харківщини, що забруднені після розливу нафтопродуктів через удар “шахедів” по базі у Харкові, найближчим часом не можна буде ловити рибу. Таке застереження зробив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“Звісно, ні про яку рибу не може йти й мови, – відреагував Іванов на запитання журналістів про рибалку в забруднених річках. – І ми обов’язково визначимо локацію (від і до), де це робити не бажано. Тим більше сьогодні ми вже отримуємо перші аналізи. Звичайно, це фактично Уди, Харків, Лопань – частина річок. Переважно Уди. Це все витікало з міста Харків у напрямку Безлюдівки та Зміївської громади. Ось той шлях, який уже пройдено, безумовно, там нічого не можна ловити”.
Забруднену воду річок на Харківщині очищатимуть сорбентами та відновлюватимуть. Коли ці роботи завершать, про це обіцяють повідомити додатково.
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Нагадаємо, харківський екоактивіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти, які розтеклися і горіли внаслідок ударів “шахедів” по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова ввечері 9 лютого, потрапили до Петренківської водойми та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Понад 10 тисяч м² земель забруднено через витік палива в Харкові, повідомив начальник слідчого управління облуправління Нацполіції Сергій Болвінов. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: загрязнение воды, иванов, реки, рыба, рыбалка, хова, экология;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У річках Харківщини, що забруднені після розливу нафтопродуктів через удар “шахедів” по базі у Харкові, найближчим часом не можна буде ловити рибу. Таке застереження зробив заступник начальника ХОВА Євген Іванов".