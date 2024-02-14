«О рыбе не может быть и речи» — ХОВА о последствиях разлива нефтепродуктов
В реках Харьковщины, загрязненных после разлива нефтепродуктов из-за удара «шахедов» по базе в Харькове, в ближайшее время нельзя будет ловить рыбу. Такое предупреждение сделал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Конечно, ни о какой рыбе не может идти и речи, — отреагировал Иванов на вопрос журналистов о рыбалке в загрязненных реках. — И мы обязательно определим локацию (от и до), где это делать не желательно. Тем более, сегодня мы уже получаем первые анализы. Конечно, это фактически Уды, Харьков, Лопань — часть рек. Преимущественно Уды. Это все вытекало из города Харьков в направлении Безлюдовки и Змиевской громады. Вот тот путь, который уже пройден, безусловно, там ничего нельзя ловить».
Загрязненную воду рек на Харьковщине будут очищать сорбентами и восстанавливать. Когда эти работы завершат, об этом обещают сообщить дополнительно.
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Напомним, харьковский экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Более 10 тысяч м² земель загрязнены из-за утечки топлива в Харькове, сообщил начальник следственного управления облуправления Нацполиции Сергей Болвинов. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: загрязнение воды, иванов, реки, рыба, рыбалка, хова, экология;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В реках Харьковщины, загрязненных после разлива нефтепродуктов из-за удара «шахедов» по базе в Харькове, в ближайшее время нельзя будет ловить рыбу. Такое предупреждение сделал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов".