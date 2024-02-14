Топливо в реках: в Харькове — проверки качества воды, ХОВА обследует нефтебазы

В «Харьковводоканале» подчеркнули, что недавняя утечка нефтепродуктов в реки региона не повлияла на должное качество водопроводной воды. При этом проверки качества воды – усилили.

«По результатам проверок, вода, подаваемая в дома харьковчан, отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам. Однако, в случае возможного выявления каких-либо отклонений от стандартов, мы заранее разработали комплекс оперативных мер по стабилизации ситуации», — отметили в КП «Харьковводоканал», передает Харьковский горсовет.

На предприятии также сообщили, что ежедневно производят забор 30 проб воды, которые исследуются по 50 показателям. С момента возникновения экологической катастрофы в Харькове все параметры – в норме.

Между тем заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов заявил, что сейчас продолжаются следственные действия по работе нефтебазы, в которую 9 февраля попали вражеские «шахеды», из-за чего произошел масштабный пожар.

«Идут соответствующие следственные действия и обязательно их результаты будут обнародованы публично. Что касается этой нефтебазы, и всех хранений нефтепродуктов на территории нашей области, соответственно, будут проведены проверки. И будут проведены проверки всех храней нефтепродуктов, с учетом того, сколько хранится горючего, как далеко жилая застройка, есть ли системы оповещения на этой улице, чтобы люди могли как можно быстрее покинуть эту территорию, есть ли защитные сооружения на этой базе и что они могут выдержать», – сказал Иванов.

Для этих проверок создадут специальные рабочие группы и комиссии, куда будут входить представители ГСЧС, полиции, экоинспекции, местных властей, отметил Иванов.

«Такие группы будут созданы в ближайшие дни и к концу недели они начнут свою работу», — добавили в ХОВА.

Напомним, экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты, которые растеклись и горели в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля, попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку всех хранилищ и баз с нефтепродуктами по городу. Более 10 тысяч м² земель загрязнены из-за утечки топлива в Харькове, сообщил начальник следственного управления облуправления Нацполиции Сергей Болвинов. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению.