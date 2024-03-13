Удар по нефтебазе: в Харькове очистили почву на 5 улицах — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, как в Харькове ликвидируют последствия ударов вражеских «шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе 9 февраля.

«Не допустили утечку опасных веществ в реку Северский Донец. Сейчас все показатели в норме. В то же время, есть положительная динамика снижения содержания нефтепродуктов в реках Немышля, Харьков, Лопань, Уды», — отметил Синегубов.

Кроме того, на 14 локациях установили 261 метр боновых заграждений и применили 4,3 тысячи литров сорбента. В резерве – еще 40 тысяч литров сорбента и 364 метра заграждений.

«Очищена почва на 5 улицах и восстановлено 6,5 тыс. м. кв. дорожного покрытия. Силами горсовета идет очистка территории 35 частных домов. Планируется замена почвы. Мониторим характеристики питьевой воды. Только на двух улицах города, непосредственно на месте пожара, отключены от централизованного водоснабжения 4 колонки. Местным жителям организован подвоз питьевой воды», — рассказал глава ХОВА.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.