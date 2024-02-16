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В загрязненных топливом реках Харькова отбирают пробы и считают убытки

Общество 18:07   16.02.2024
Оксана Якушко

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры устанавливают масштабы загрязнения, вызванного утечкой нефтепродуктов, в реках Немышля, Харьков, Лопань и Уды в результате обстрела со стороны РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

После удара беспилотников рф по нефтебазе 9 февраля топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды.

Эксперты отобрали пробы образцов грунтов для проведения лабораторных исследований. Экопрокуроры вместе с Госэкоинспекцией обследуют реки Немышля, Харьков, Лопань и Уды и отбирают пробы воды.

После лабораторных исследований проб воды, грунтов и образцов нефтепродуктов прокуроры определят размер ущерба, причиненного загрязнением почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод, а также назначат инженерно-экологическую, экономическую экспертизу и экспертизу безопасности жизнедеятельности.

Сейчас, чтобы локализовать нефтяные разливы, установили заградительные боны, производят обработку загрязненных водных поверхностей сорбентами, которые поглощают и обезвреживают действие нефтепродуктов.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

Экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению. В ХОВА сообщили, что нефтепродукты 14 февраля будут блокировать на Удах перед Северским Донцом. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 18:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры устанавливают масштабы загрязнения, вызванного утечкой нефтепродуктов, в реках Немышля, Харьков, Лопань и Уды в результате обстрела со стороны РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".