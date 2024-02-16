У забруднених паливом річках Харкова збирають проби та оцінюють збитки
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури встановлюють масштаби забруднення, спричиненого витіканням нафтопродуктів, у річках Немишля, Харків, Лопань та Уди внаслідок обстрілу з боку РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Після удару безпілотників Росії по нафтобазі 9 лютого паливо потрапило до річки Немишля, яка протікає територією Харкова і надалі впадає в річки Харків, Лопань та Уди.
Експерти відібрали проби зразків ґрунтів для проведення лабораторних досліджень. Екопрокурори разом із Держекоінспекцією обстежують річки Немишля, Харків, Лопань і Уди та відібрають проби води.
Після отримання результатів лабораторних досліджень проб води, ґрунтів та зразків нафтопродуктів прокурори визначать розмір збитків, заподіяних забрудненням ґрунтів, атмосферного повітря і поверхневих вод, а також призначать інженерно-екологічну, економічну експертизи та експертизу безпеки життєдіяльності.
Наразі, щоб локалізувати нафтові розливи, встановили загороджувальні бони, проводять обробку забруднених водних поверхонь сорбентами, які поглинають та знешкоджують дію нафтопродуктів.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
Екоактивіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти потрапили до Петренківського водоймища та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією. У ХОВА повідомили, що нафтопродукти 14 лютого блокуватимуть на Удах перед Сіверським Дінцем. За даними КП «Харківводоканал», витік палива до річок регіону не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки що не вживати воду з джерел та свердловин.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури встановлюють масштаби забруднення, спричиненого витіканням нафтопродуктів, у річках Немишля, Харків, Лопань та Уди внаслідок обстрілу з боку РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".