“Екологічна катастрофа” – міністр про наслідки витоку палива у річки Харкова

Близько 30 мільйонів гривень – попередні збитки внаслідок потрапляння нафтопродуктів у річки та ґрунт Харківщини через удар ворожих «шахедів» 9 лютого, повідомив в етері нацмарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Витекло близько 3 тисяч тонн нафти, яка потрапила у річки Харківщини – це Уди, Лопань, Немишля та Харків. Нафта забруднила ґрунти та водойми навколо території влучання. Приблизна площа забрудненої водної поверхні складає десь 780 тис. кв. м. Наші фахівці працюють на місці події. Зроблені додаткові загородження, щоб нафтопродукти чи нафтова пляма не розповсюджувалась і не йшла далі за течією», – сказав Стрілець.

Він також зазначив, що, по-перше, ситуацію зараз треба локалізувати, а потім – забезпечити мінімізацію впливу на навколишнє середовище і на водні ресурси.

«Забруднення нафтопродуктами – це екологічна катастрофа. Тому, що ті компоненти, які є в нафті, вони, потрапляючи у ґрунт, порушують певні процеси. Вони можуть зупинити використання, якщо ми, наприклад, кажемо про сільськогосподарську землю, то потрапляння нафтопродуктів в сільськогосподарську землю може призвести до негативних наслідків», – заявив міністр.