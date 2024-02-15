“Екологічна катастрофа” – міністр про наслідки витоку палива у річки Харкова
Близько 30 мільйонів гривень – попередні збитки внаслідок потрапляння нафтопродуктів у річки та ґрунт Харківщини через удар ворожих «шахедів» 9 лютого, повідомив в етері нацмарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
«Витекло близько 3 тисяч тонн нафти, яка потрапила у річки Харківщини – це Уди, Лопань, Немишля та Харків. Нафта забруднила ґрунти та водойми навколо території влучання. Приблизна площа забрудненої водної поверхні складає десь 780 тис. кв. м. Наші фахівці працюють на місці події. Зроблені додаткові загородження, щоб нафтопродукти чи нафтова пляма не розповсюджувалась і не йшла далі за течією», – сказав Стрілець.
Він також зазначив, що, по-перше, ситуацію зараз треба локалізувати, а потім – забезпечити мінімізацію впливу на навколишнє середовище і на водні ресурси.
«Забруднення нафтопродуктами – це екологічна катастрофа. Тому, що ті компоненти, які є в нафті, вони, потрапляючи у ґрунт, порушують певні процеси. Вони можуть зупинити використання, якщо ми, наприклад, кажемо про сільськогосподарську землю, то потрапляння нафтопродуктів в сільськогосподарську землю може призвести до негативних наслідків», – заявив міністр.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
Екоактивіст Артем Приходько заявив, що нафтопродукти потрапили до Петренківського водоймища та річки Немишля, а звідти — до річки Лопань. Облуправління Держекоінспекції 12 лютого поінформувало, що на виїзді на річку Уди в районі селища Хорошеве та села Темнівка виявлено нафтову пляму значних розмірів, що рухається за течією. У ХОВА повідомили, що нафтопродукти 14 лютого блокуватимуть на Удах перед Сіверським Дінцем. За даними КП «Харківводоканал», витік палива до річок регіону не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки що не вживати воду з джерел та свердловин.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: министр, нефтебаза, реки, топливо, убытки, удар, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 30 мільйонів гривень – попередні збитки внаслідок потрапляння нафтопродуктів у річки та ґрунт Харківщини через удар ворожих «шахедів» 9 лютого, повідомив в етері нацмарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.".