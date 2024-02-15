Катастрофа – министр об убытках и последствиях утечки топлива в реки Харькова
Около 30 миллионов гривен — предварительный ущерб вследствие попадания нефтепродуктов в реки и почву Харьковщины из-за удара вражеских «шахедов» 9 февраля, сообщил в эфире нацмарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
«Утекло около 3 тысяч тонн нефти, попавшей в реки Харьковщины – это Уды, Лопань, Немышля и Харьков. Нефть загрязнила почвы и водоемы вокруг территории попадания. Приблизительная площадь загрязненной водной поверхности составляет около 780 тыс. кв. м. Наши специалисты работают на месте происшествия. Сделаны дополнительные заграждения, чтобы нефтепродукты или нефтяное пятно не распространялось и не шло дальше по течению», — сказал Стрелец.
Он также отметил, что, во-первых, ситуацию сейчас нужно локализовать, а затем обеспечить минимизацию влияния на окружающую среду и на водные ресурсы.
«Загрязнение нефтепродуктами – это экологическая катастрофа. Потому что те компоненты, которые есть в нефти, они, попадая в почву, нарушают определенные процессы. Они могут остановить использование, если мы, например, говорим о сельскохозяйственной земле, то попадание нефтепродуктов в сельскохозяйственные земли может привести к негативным последствиям», – заявил министр.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
Экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению. В ХОВА сообщили, что нефтепродукты 14 февраля будут блокировать на Удах перед Северским Донцом. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: министр, нефтебаза, реки, топливо, убытки, удар, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 30 миллионов гривен — предварительный ущерб вследствие попадания нефтепродуктов в реки и почву Харьковщины из-за удара вражеских «шахедов» 9 февраля, сообщил в эфире нацмарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.".