Катастрофа – министр об убытках и последствиях утечки топлива в реки Харькова

Около 30 миллионов гривен — предварительный ущерб вследствие попадания нефтепродуктов в реки и почву Харьковщины из-за удара вражеских «шахедов» 9 февраля, сообщил в эфире нацмарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

«Утекло около 3 тысяч тонн нефти, попавшей в реки Харьковщины – это Уды, Лопань, Немышля и Харьков. Нефть загрязнила почвы и водоемы вокруг территории попадания. Приблизительная площадь загрязненной водной поверхности составляет около 780 тыс. кв. м. Наши специалисты работают на месте происшествия. Сделаны дополнительные заграждения, чтобы нефтепродукты или нефтяное пятно не распространялось и не шло дальше по течению», — сказал Стрелец.

Он также отметил, что, во-первых, ситуацию сейчас нужно локализовать, а затем обеспечить минимизацию влияния на окружающую среду и на водные ресурсы.

«Загрязнение нефтепродуктами – это экологическая катастрофа. Потому что те компоненты, которые есть в нефти, они, попадая в почву, нарушают определенные процессы. Они могут остановить использование, если мы, например, говорим о сельскохозяйственной земле, то попадание нефтепродуктов в сельскохозяйственные земли может привести к негативным последствиям», – заявил министр.