Как начали останавливать нефтепродукты на четырех реках Харьковщины (видео)
На реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец в Харьковской области 14 февраля устанавливали боновые заграждения, чтобы остановить движение нефтепродуктов с базы ГСМ в Немышлянском районе Харькова, разрушенной «Шахедами» 9 февраля.
Предварительно, произошла утечка более 3 тысяч тонн опасных веществ. Конструкции должны остановить распространение нефтяных пятен, сообщает пресс-служба ХОВА.
Как рассказал замначальника ХОВА Евгений Иванов, заградительные боны получили от коллег из Одесской области, и в ближайшее время должны поступить дополнительные — с Полтавщины.
Видео: ХОВА
«Сейчас, по результатам предварительных исследований, опасные вещества не попали в источники питьевой воды», — отметил Иванов.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления Харьковского рыбоохранного патруля Владимир Дриль, после установки боновых заграждений будут применять абсорбирующие вещества, которые «безопасно обезвредят нефтепродукты в водоемах».
«Дальше будем еще проводить экспертизы, брать анализы воды, проверять состояние, как оно будет улучшаться», — сказал Дриль.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
Экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению. В ХОВА сообщили, что нефтепродукты 14 февраля будут блокировать на Удах перед Северским Донцом. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: боновые заграждения, гсм, нефтепродукты, реки, хова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец в Харьковской области 14 февраля устанавливали боновые заграждения".