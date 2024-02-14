Как начали останавливать нефтепродукты на четырех реках Харьковщины (видео)

На реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец в Харьковской области 14 февраля устанавливали боновые заграждения, чтобы остановить движение нефтепродуктов с базы ГСМ в Немышлянском районе Харькова, разрушенной «Шахедами» 9 февраля.

Предварительно, произошла утечка более 3 тысяч тонн опасных веществ. Конструкции должны остановить распространение нефтяных пятен, сообщает пресс-служба ХОВА.

Как рассказал замначальника ХОВА Евгений Иванов, заградительные боны получили от коллег из Одесской области, и в ближайшее время должны поступить дополнительные — с Полтавщины.

Видео: ХОВА

«Сейчас, по результатам предварительных исследований, опасные вещества не попали в источники питьевой воды», — отметил Иванов.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления Харьковского рыбоохранного патруля Владимир Дриль, после установки боновых заграждений будут применять абсорбирующие вещества, которые «безопасно обезвредят нефтепродукты в водоемах».

«Дальше будем еще проводить экспертизы, брать анализы воды, проверять состояние, как оно будет улучшаться», — сказал Дриль.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

Экоактивист Артем Приходько заявил, что нефтепродукты попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда — в реку Лопань. Облуправление Госэкоинспекции 12 февраля проинформировало, что на выезде на реку Уды в районе поселка Хорошево и села Темновка обнаружено нефтяное пятно значительных размеров, которое двигается по течению. В ХОВА сообщили, что нефтепродукты 14 февраля будут блокировать на Удах перед Северским Донцом. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.